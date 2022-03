Dan Alexa: Am aratat ca avem clasa!

RESIEsA - Partida din AFC Vointa Lupac si CSM Resita de sambata, 12 martie, s-a incheiat cu scorul de 3-1 in favoarea liderului, in etapa a XVI-a a Ligii 3, Seria a VII-a!Pentru Lupac a deschis scorul Emanuel Jinga, iar baietii pregatiti de Dan Alexa au intors soarta partidei dupa pauza, prin Draghiceanu si prin dubla lui Mediop. CSM Resita ramane lider solitar, iar Lupacul se lupta pentru clasarea in primele patru echipe."A fost un meci asa cum ne-am asteptat, pe o suprafata de joc de mici ... citeste toata stirea