Dan Alexa: Am avut momente bune de joc!

RESIEsA - CSM Resita a remizat sambata, 5 februarie, scor 0-0, in partida amicala cu divizionara secunda Politehnica Timisoara!La finalul partidei, Dan Alexa s-a declarat multumit de echipa, avand in vedere ca Resita a intalnit, in opinia antrenorului, un adversar superior. Mediop si Draghiceanu au pus cele mai mari probleme defensivei timisorene in prima repriza, iar in partea a doua a jocului ambele formatii au cautat sa aiba o posesie a mingii cat mai buna."Am fost curios sa vad cum ... citeste toata stirea