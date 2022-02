Dan Alexa: Amicalul cu Dynamo Kiev U19 ne-a aratat exact unde suntem!

RESIEsA - Rosso-nerii se antreneaza deja de cateva zile in Turcia, iar in primul amical din Antalya, CSM Resita a pierdut luni, 14 februarie, jocul cu Dynamo Kiev U19, scorul final fiind 3-2 pentru tinerii ucrainieni! Acum, elevii lui Dan Alexa se vor concentra pe urmatorul amical, cel cu FC Astana, o formatie de valoare care evolueaza an de an in cupele europene!"A fost primul meci amical din acest cantonament, impotriva echipei de tineret a lui Dynamo Kiev. Au fost doua reprize diametral ... citeste toata stirea