RESIEsA - Ciclistul de la CSM Resita a reusit sa castige trei medalii de aur la Campionatele Balcanice de pista la probele Omnium, categoria Elite masculin, la Madison cu Valentin Plesea si cu Nationala la echipe! Competitia a avut loc la Plovdiv, in Bulgaria!"M-am descurcat bine si ma bucur foarte mult ca sunt in crestere de forma, mai ales ca in ianuarie voi avea Campionatul European. Proba de Omnium este cea mai dificila proba de pe velodrom, pentru ca sunt de ... citeste toata stirea