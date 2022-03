Daria Grigoroiu, campioana nationala la U20

RESIEsA - Daria Grigoroiu, sportiva pregatita de antrenorul Stefan Nagy, a obtinut locul I, la juniori, la Campionatele Nationale in sala! Atleta aflata in dubla legitimare, atat la Clubul Sportiv Universitatea Resita cat si la Clubul Sportiv Scolar Resita, a obtinut titlul national in proba de 60 de metri garduri!Andreea Suhai, antrenata tot de Stefan Nagy, a ocupat locul IV in proba de 60 metri plat, cu timpul de 7 secunde si 79 sutimi. Acest rezultat reprezinta un nou record personal ... citeste toata stirea