Daria Grigoroiu, prima la 100 metri garduri

RESIEsA - Atleta Daria Grigoroiu, legitimata la Clubul Sportiv Universitatea Resita si la Clubul Sportiv Scolar Resita, este prima pe tara atat la seniori, cat si la tineret in proba de 100 de metri garduri!"In ultima perioada am participat la Campionatul National de seniori si tineret, unde am reusit sa ocup locul I atat la seniori, cat si la tineret. Desi am concurat cu fete mai mari ca si varsta decat mine, ma bucur foarte mult ca am luat locul I. Competitia a fost stransa, nu eram sigura ... citeste toata stirea