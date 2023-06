RESIEsA - Daria Grigoroiu si Cristian Roiban au castigat medalia de aur la Campionatele Internationale ale Romaniei, desfasurate la Bucuresti! Daria a obtinut locul I in proba de 100 metri garduri, in timp ce Cristian a obtinut acelasi loc in proba de 100 metri plat, cu timpul de 10 secunde si 65 de sutimi!In urma acestui rezultat, Daria Grigoroiu, aflata in dubla legitimare CSU Resita - Rapid, a obtinut calificarea la ... citeste toata stirea