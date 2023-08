CARANSEBES - A fost o editie jubiliara in acest an a competitiei de old-boys, chiar daca din cauza caniculei putini spectatori s-au incumetat sa vina la stadionul din Parcul Teius. Au raspuns invitatiei Corvinul, UTA, Poli Timisoara, A.S. Berzasca si doua echipe din Caransebes, in timp ce campioana en-titre, CSM Resita, a optat probabil pentru meciul de Liga 2 dintre CSM si Slobozia!Chiar si asa, competitia a fost una disputata, echipa fanion a Banatului, Poli Timisoara, trecand in finala de ... citeste toata stirea