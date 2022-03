Denis Popescu, campion national in proba de 100 metri fluture

RESIEsA - Inotatorul Denis Popescu, antrenat de Nadia Campan, a cucerit patru medalii la Campionatul National de seniori, tineret si juniori de la Bacau!Denis a de devenit campion national in proba de 100 metri fluture la seniori, vicecampion in proba de 50 metri spate si 100 metri spate si a castigat medalia de bronz in proba de 50 metri fluture."Au participat peste 430 de inotatori, de la 65 de cluburi. Noi ne-am deplasat cu 11 sportivi si cele mai relevante ... citeste toata stirea