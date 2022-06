Denis Popescu, inca patru medalii in palmares

RESIEsA - Inotatorul Denis Popescu, legitimat la Clubul Sportiv Scolar Resita, a obtinut patru medalii la Cupa Romaniei, competitie desfasurata la Targoviste!"Ne-am intors de la Cupa Romaniei, concurs desfasurat timp de patru zile in orasul Targoviste. CSS Resita a fost reprezentata de sapte sportivi, din care sase juniori. Au reusit sa se califice in finale Alexandra Careba, Alexandru Neamtu si Bogdan Anton. Ca sportiv senior l-am avut in concurs pe Denis Popescu, care a reusit sa castige ... citeste toata stirea