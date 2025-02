Derby la volei feminin! Caransebesul primeste replica liderului din Targu Mures!

CARANSEBES - Ocupanta locului 2 in Divizia A2 Vest, CSM Caransebes, joaca joi, de la ora 17, la sala CSS, cu liderul neinvins al seriei, CSU Targu Mures, echipa care sezonul trecut era in prima liga. CSM Caransebes si CSU Targu Mures vin dupa victorii in meciurile din acest an!Profesoara Laura Andrei spera ca elevele sale sa faca un joc de la egal la egal cu liderul seriei de Vest, pe care-l cunoaste foarte bine. In tur, pe teren propriu, muresencele s-au impus cu un clar 3-0."Sigur, cunosc ... citește toată știrea