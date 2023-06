CARAS-SEVERIN - Asociatia Judeteana de Fotbal Caras-Severin l-a premiat deja pe unul dintre cei doi golgheteri ai editiei 2022-2023. Acestia sunt Deniss Dodoi, de la CS Moldova Noua, si Adrian Neagu, de la ACS 2017 Slatina Timis, ambii cu 39 de goluri!Doi atacanti care au tras practic echipele dupa ei, fiind adevarati lideri de echipa."Au fost mai multe meciuri din acest campionat in care am ajutat echipa, am dat si goluri. Scopul meu facem un joc bun. Pentru ca asta conteaza cel mai mult ... citeste toata stirea