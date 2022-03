Dorian Arbanas: Nu suntem inca la forma la care ar trebui sa fim!

CARAS-SEVERIN - Jocul dintre ACS Progresul Ezeris si ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu 2 va avea loc sambata, 12 martie, de la ora 15:00, pe terenul sintetic din Valea Domanului!Avand in vedere faptul ca de la formatia caraseana au plecat foarte multi jucatori si ca au venit altii noi in pauza de iarna, obiectivul echipei va fi salvarea de la retrogradare. Momentan, Ezerisul este pe locul 7, cu 16 puncte, iar Viitorul Pandurii 2 are in cont doar 10 puncte.Antrenorul Dorian Arbanas a spus ... citeste toata stirea