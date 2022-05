Dorian Armas, la cea mai mare performanta din cariera

CARANSEBES - Culturistul caransebesean Dorian Armas a cucerit medalia de bronz la Campionatul European IFBB din Spania, la categoria Games Classic Bodybuilding 40-45 de ani!"Dragii mei, am obtinut cel mai bun rezultat din cariera mea de sportiv component al lotului national al Romaniei si anume medalia de bronz in cadrul Campionatului European IFBB din Spania. Esin sa multumesc pe aceasta cale membrilor conducerii Federatiei Romane de Culturism si Fitness si in primul rand domnului presedinte ... citeste toata stirea