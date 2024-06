Dorinel Munteanu l-a luat pe Draghiceanu

RESIEsA - La scurt timp dupa ce a semnat prelungirea contractului cu CSM Resita, Marian Draghiceanu s-a transferat la Otelul Galati si va juca din sezonul viitor in Superliga!Cristi Bobar i-a promis celui mai bun jucator al Resitei din sezonul trecut ca daca va primi o oferta din prima liga, acesta va fi lasat sa plece de la formatia din Valea Domanului. Draghiceanu a fost golgheterul Ligii 2 in sezonul 2023/2024, cu 14 reusite, la egalitate cu Chipirliu de la CSA Steaua."Chiar daca am ... citește toată știrea