RESIEsA - CSM Resita va juca miercuri, 24 mai, de la ora 18, cu ACSO Filiasi, meci contand pentru primul baraj de promovare in Liga 2! Returul va fi sambata, 27 mai, de la ora 17:30, in Valea Domanului. In cealalta "dubla" se vor intalni Soimii Lipova si CSM Deva!"Intalnim un adversar care in partea finala a campionatului si mai ales in play-off a avut evolutii foarte bune. Daca este sa ne luam dupa o mica statistica, dupa rezultatele doar din play-off, cred ca in acest moment Filiasul ar fi ... citeste toata stirea