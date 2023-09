ROMANIA - Cu Sergio Diaconescu (foto, nr. 4) in teren, libero-ul crescut si format la scoala de volei din Otelu Rosu si lansat in voleiul mare cand era doar un pusti de 18 ani de Banatul Caransebes, Romania a trecut dramatic de Croatia, scor 3-2, in optimile de finala ale Campionatului European de volei!"Avem forta sa trecem de Croatia!", spune Sergio Diaconescu in avanpremiera disputei cu croatii. Si asa a si fost! Doua ore si jumatate de lupta, de urcusuri si coborari, de reveniri, de mingi ... citeste toata stirea