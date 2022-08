Echipele carasene intra in "focul" Ligii 3

CARAS-SEVERIN - CSM Resita, AFC Vointa Lupac si FC Progresul Ezeris sunt cele trei echipe care vor reprezenta judetul Caras-Severin si in acest sezon al Ligii 3!Rosso-nerii au fost repartizati in Seria a VIII-a, alaturi de echipe din Timis si Arad, iar obiectivul echipei din Valea Domanului este unul schimbat total fata de sezonul trecut. Daca in anul competitional precedent Resita a aliniat la startul campionatului o echipa cu foarte multi fotbalisti trecuti pe la Liga 1 si Liga 2 si totusi ... citeste toata stirea