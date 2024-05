Egal amical intre CSM Resita si Vointa Lupac

RESIEsA - Cele doua formatii s-au intalnit marti, 30 aprilie, intr-un joc de pregatire, in care antrenorul Flavius Stoican a folosit foarte multi juniori, alaturi de fotbalisti care au prins putine minute in Liga 2! Scorul final a fost 1-1, iar Resita se pregateste acum pentru duelul cu Alexandria, in timp ce Lupacul va juca cu Jiul Petrosani. Ambele formatii vor evolua vineri, 3 mai, in deplasare!"Am folosit fotbalisti care au evoluat mai putine minute, ma refer aici la Chera, Sabau, Erico, ... citește toată știrea