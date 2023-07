RESIEsA - Dupa 9 manse competitionale si doua zile pline de motorsport resitean, Emil Ghinea a castigat editia din acest an pe traseul din Valea Domanului. Aceasta reusita o incununeaza pe cea din 2022, cand acelasi pilot devenea King of the Hill pe cei 4750 metri ai etapei resitene!Surpriza frumoasa a Cupei Resita 2023 a fost prezenta a doi resiteni pe podiumul absolut, cu George Schiopulescu bifand prima clasare in Top 3 al unei etape de viteza in coasta, pe pozitia secunda, respectiv cu ... citeste toata stirea