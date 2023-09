LUPAC - La cateva zile dupa ultima etapa din campionatul Ligii 3, antrenorul Adrian Enasescu a identificat principalele probleme pe care le are Vointa Lupac dupa primele cinci meciuri oficiale!Faptul ca rateaza multe ocazii si ca primeste gol pe final de joc ar fi principalele motive pentru care Vointa Lupac nu reuseste sa acumuleze puncte."Nu stiu daca in fotbal exista noroc sau ghinion referitor la faptul ca pierdem ultimele jocuri in minutele 85 sau 87. Partea pozitiva este faptul ca ... citeste toata stirea