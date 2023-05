RESIEsA - Pe langa grupele de 2013, 2014, 2015 si 2016 de la CSM Resita, au participat si echipe de juniori de la Fortuna Arad , UTA Arad si Viitorul Arad!"Duminica fost o zi plina de fotbal in Valea Domanului. S-a desfasurat etapa de Interliga organizata de noi, de CSM Resita. Au participat multe echipe, alaturi de copiii nostri au intrat in competitie trei echipe din Arad, pe diferite varste, de la cei mai mici pana la copii de 10 ani. Competitia a inceput la ora 10 si s-a terminat in jurul ... citeste toata stirea