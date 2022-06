Experimentul Mundo in Liga a IV-a, pe drumul cel bun

RESIEsA - In opinia antrenorului Cristian Chitucea, primul sezon al echipei ACS Mundo Resita in Liga a IV-a fost un succes, iar cei mai mari juniori ai clubului au avut un progres vizibil de-a lungul anului!Chiar daca echipa a incheiat campionatul pe ultimul loc in Liga a IV-a din Caras-Severin, trebuie tinut cont ca Mundo a avut in echipa doar cativa seniori, restul fiind juniori care s-au apucat tarziu de fotbal. Scopul este crestea juniorilor, intr-o competitie mult mai dura, cea a ... citeste toata stirea