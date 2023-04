RESIEsA - FC Progresul Ezeris a castigat vineri, 21 aprilie, cu scorul de 3-2, partida cu ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu 2, disputata pe stadionul Gloria, din etapa a IV-a a play-out-ului Seriei a VII-a!Scorul a fost deschis de Pirici in minutul 4, iar Rasoveanu a inscris in finalul primei reprize al doilea gol al oaspetilor. Carasenii au facut un meci incredibil, mai ales in repriza secunda cand au ramas in zece oameni, dupa ce Margan a primit al doilea cartonas galben. La scorul de 0-2 si ... citeste toata stirea