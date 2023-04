CARAS-SEVERIN - Progresul va disputa un alt meci foarte dificil! Ezerisul va juca vineri, 28 aprilie, de la ora 17, in deplasare, cu Armata Aurul Brad (23 de puncte)!Trupa lui Manu si Sodanca are nevoie de puncte ca de aer, deoarece isi va juca in aceste etape ultimele sanse de a se salva de la retrogradare. In acest moment, Ezerisul are acumulate 14 puncte, fiind la egalitate cu Viitorul Pandurii Targu Jiu 2."Jocul de la Brad cu siguranta va fi un joc deschis, se vor intalni doua echipe ... citeste toata stirea