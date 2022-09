Ezerisul si-a luat antrenor scolit de Prandelli

EZERIS - Dupa cinci infrangeri consecutive in primele patru etape din Liga 3 si in Cupa Romaniei, Progresul Ezeris a schimbat antrenorul! In locul lui Dorian Arbanas a venit caransebeseanul Gheorghe Mircea Manu, un antrenor cu studii la celebra scoala italiana de antrenori de la Coverciano!"Bun venit, Manu Gheorghe Mircea! Noul nostru antrenor este un carasean sufletist si dornic de afirmare, nascut in anul 1982, la Caransebes! A facut junioratul la Clubul Sportiv Scolar Caransebes, apoi a ... citeste toata stirea