FC Nera Bogodint continua seria victoriilor

CARAS-SEVERIN - Dupa cele opt etape trecute, lider in Liga a IV-a este FC Nera Bogodint, cu 21 de puncte obtinute in sapte partide! In ultimul meci, formatia pregatita de Cristian Sodanca s-a impus cu scorul de 2-0 in fata echipei CS Moldova Noua!La egalitate de puncte cu Nera Bogodint este si Viitorul Armenis, dar cele 21 de puncte au fost obtinute in opt jocuri. Magica Caransebes este in scadere de turatie si a cazut pe locul 3, cu 19 puncte, dupa semiesecul de la Vrani."A fost un meci ... citește toată știrea