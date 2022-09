FC Progresul Ezeris cauta la Targu Jiu primele puncte din acest sezon

CARAS-SEVERIN - FC Progresul Ezeris va intalni vineri, 9 septembrie, de la ora 17, in deplasare, echipa ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu 2!Carasenii nu au acumulat puncte dupa primele doua etape, au probleme de lot, dar merg cu gandul sa obtina un rezultat pozitiv, avand in vedere ca vor evolua impotriva unei echipe tinere."Vom juca la Pandurii 2 si este practic cea mai lunga deplasare pe care o avem in aceasta serie. Viitorul 2, desi are acumulate doar doua puncte, nu a pierdut, dar mergem ... citeste toata stirea