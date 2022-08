FC Progresul Ezeris intalneste Vointa Lupac in Cupa Romaniei

CARAS-SEVERIN - FC Progresul Ezeris va juca miercuri, 17 august, de la ora 17:30, cu AFC Vointa Lupac in Cupa Romaniei, pe stadionul Gloria!Dupa perioada de pregatire si a meciurilor amicale, acest prim joc oficial este si un test pentru ambele echipe pentru a vedea nivelul actual si ce mai trebuie sa imbunatateasca."Intotdeauna vom aborda meciurile la victorie, la fel vom face si la acesta din Cupa. Chiar astept cu nerabdare acest meci, deoarece am lucrat foarte bine in aceasta perioada si ... citeste toata stirea