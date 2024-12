Felix Borcean: Imi pare sincer rau de Magica Balta!

CARANSEBES - Vestea proasta de final de an in fotbalul pastorit de Vio Lolea a fost retragerea din competitie a campioanei de anul trecut. Cel care finanta Magica Balta a spus stop, dupa ce si-a dat seama ca echipa din cartierul caransebesean nu mai are sanse la barajul pentru Liga 3, lasandu-i pe jucatori sa plece care incotro...Retragerea celor de la Magica n-a ramas fara ecou, primarul Caransebesului, Felix Borcean, spunand ca-i pare rau pentru "fenomenul" din Balta Sarata: "Imi pare rau ... citește toată știrea