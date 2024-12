Final de an perfect: CSM Resita este in sferturile Cupei Romaniei!

RESIEsA - CSM Resita incepe sa faca performanta in fotbal! Dupa ce a terminat anul pe locul 3 in Liga 2, acum echipa din Valea Domanului este in sferturile Cupei!Rosso-nerii s-au calificat in sferturile Cupei Romaniei, dupa ce au terminat la egalitate, scor 0-0, partida cu Csikszereda, din Grupa D! Echipa lui Flavius Stoican a avut cea mai mare ocazie de gol in partea secunda, in minutul 69, cand Cioiu a ratat o lovitura de la 11 metri pe care tot el a obtinut-o."Felicit baietii! Am reusit ... citește toată știrea