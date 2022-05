Final de sezon cu gust amar pentru handbalul resitean

RESIEsA - Avand in vedere ca CSM Resita n-a mai disputat ultimul meci de acasa din campionatul Diviziei A, rosso-nerii au dorit sa organizeze un amical pentru ca suporterii sa-i vada la treaba pentru ultima data in acest sezon. Asadar, echipa s-a impartit in doua, seniori si tineri, iar ultimii au reusit sa se impuna cu scorul de 38-35!"Intalnirea cu juniorii a fost una benefica, am facut un spectacol frumos si ma bucur ca iubitorii handbalului au venit la sala sa ne vada la treaba, chiar si ... citeste toata stirea