Final de sezon pentru Vointa Lupac

LUPAC - AFC Vointa Lupac a terminat la egalitate, scor 2-2, partida cu CSO Turceni, din ultima etapa a play-out-ului Seriei a VII-a a Ligii 3!"Meciul de la Turceni ne-a lasat un gust amar, am avut 2-0, dar s-a terminat 2-2. Am incheiat prima repriza in avantaj, 1-0, si am reusit sa inchidem bine adversarul. Am deschis scorul prin Stoia, iar in a doua repriza Burcea a facut 2-0 pentru noi. Se spune ca 2-0 este un scor periculos si asa a si fost pentru noi la acest joc. Am fost un pic relaxati ... citește toată știrea