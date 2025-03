Flavius Stoican: Am devenit o echipa puternica, care s-a cladit in timp!

RESIEsA - Flavius Stoican a tras concluziile dupa remiza fara goluri cu FC Arges Pitesti! Antrenorul a tinut sa evidentieze munca depusa de jucatorii sai in a acumula cele 31 de puncte intr-un campionat dificil al Ligii 2!"Vreau sa felicit jucatorii pentru ceea ce au reusit in campionat. Faptul ca am ajuns sa acumulam 31 de puncte pentru noi este ceva extraordinar. Inainte de partida le-am pus un filmulet cu toate lucrurile pe care jucatorii le-au facut de cand am inceput acest campionat. Au ... citește toată știrea