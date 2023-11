RESIEsA - Antrenorul Flavius Stoican a avut cuvinte de lauda la adresa jucatorilor sai dupa remiza cu liderul Selimbar, dar a mai precizat ca echipa mai are mult de muncit pana sa ajunga sa joace asa cum isi doreste!CSM Resita este neinvinsa de patru etape in care a obtinut trei victorii si un rezultat de egalitate, iar Stoican a declarat faptul ca jucatorii isi vor primii banii, urmand ca presedintele Bobar sa deblocheze salariile! Bobar a precizat ca daca Resita, care era la retrogradare in ... citeste toata stirea