RESIEsA - Flavius Stoican a precizat cauzele care au facut ca CSM Resita sa nu castige meciul cu Progresul Spartac, o echipa care a castigat primul punct in Valea Domanului, iar jucatorii inca nu se cunosc intre ei, dupa spusele antrenorului Erimia!"Am intalnit o echipa care a stat foarte bine defensiv din punct de vedere tactic. Am avut cateva situatii, chiar doua ocazii clare in prima repriza, dar n-am reusit sa fructificam. Apoi, in repriza a doua ne-am mai creat alte cateva situatii, mai ... citeste toata stirea