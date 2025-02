Flavius Stoican, inainte de partida cu Campulung: Avem incredere in fortele noastre!

RESIEsA - CSM Resita va juca sambata, 1 martie, de la ora 11, in deplasare, cu AFC Campulung Muscel, in etapa a XIX-a a Ligii 2!Fata de partida din Cupa Romaniei cu Unirea Alba Iulia, antrenorul Flavius Stoican se va putea baza la meciul cu Campulung pe fotbalistii care au avut probleme medicale: Nicusor Fota, Florian Haita si Andrei Burlacu. Sergiu Rimovecz, care are o accidentare mai grava, va mai absenta cel putin trei saptamani. CSM Resita (locul 5, cu 27 de puncte) pleaca favorita in ... citește toată știrea