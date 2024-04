Flavius Stoican, inca un an pe banca tehnica Resitei

RESIEsA - Dupa ce a salvat echipa de la retrogradare, Stoican si-a prelungit contractul cu CSM Resita pentru inca un sezon! Antrenorul se gandeste deja la strategia pentru sezonul viitor si a precizat faptul ca, in ceea ce priveste transferurile, se va incadra in bugetul clubului, chiar daca isi va dori un obiectiv mai indraznet!"Nu am pus anumite conditii pentru a semna prelungirea. Am o relatie corecta si sincera cu cei din conducere. Pentru a ajunge mai sus trebuie sa imbunatatim lotul, sa ... citește toată știrea