RESIEsA - CSM Resita va juca sambata, 2 septembrie, de la ora 11, pe teren propriu, cu Progresul Spartac, in etapa a V-a a Ligii 2!Elevii lui Flavius Stoican vin dupa punctul obtinut in deplasarea de la Csikszereda Miercurea Ciuc (scor 1-1), fapt ce le-a crescut moralul jucatorilor, dupa spusele antrenorului. De cealalta parte, Progresul Spartac trece printr-o perioada mai dificila decat cea prin care trece Resita, nu a acumulat puncte, se afla pe ultimul loc si are doar un gol inscris in ... citeste toata stirea