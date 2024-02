Flavius Stoican: Intalnim un adversar ranit!

RESIEsA - CSM Resita va juca sambata, 2 martie, de la ora 11, in deplasare, cu CSM Slatina, in etapa a XVII-a a Ligii 2! Echipa resiteana are un moral excelent, dupa ce in etapa precedenta a reusit un succes important pe teren propriu contra Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, cu scorul de 3-1!Etapa trecuta, CSM Slatina a pierdut la scor de neprezentare, 0-3, la Hunedoara, dar viitoarea adversara a Resitei este o echipa care joaca bine acasa. "Ne asteapta o partida dificila. Spun ... citește toată știrea