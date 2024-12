Flavius Stoican: Mergem cu incredere ca putem scoate punct sau puncte!

RESIEsA - CSM Resita va intalni sambata, 14 decembrie, de la ora 12, in deplasare, formatia Ceahlaul Piatra Neamt, in etapa a XVII-a a Ligii 2! Echipa lui Stoican trebuie in primul rand sa nu piarda aceasta partida pentru a se putea mentine pe loc de play-off si dupa aceasta etapa, ultima din acest an calendaristic!In acest moment, CSM Resita este pe locul 4, cu 27 de puncte. Este urmata in aceasta ordine de FC Voluntari (26 de puncte), CS Afumati (26), Metalul Buzau (25), FC Arges (24) si ... citește toată știrea