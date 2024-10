Flavius Stoican: Primarul Popa face eforturi pentru a aduce nocturna in Valea Domanului!

RESIEsA - CSM Resita va juca doua meciuri acasa in Cupa Romaniei, cu Sepsi si Csikszereda, iar Flavius Stoican a "dat din casa" si a spus ca se fac eforturi pentru ca oamenii care vin la stadion sa vada meciurile in nocturna!Stoican a dat vestea care ii va bucura pe suporterii Resitei si anume ca primarul Ioan Popa intentioneaza sa achizitioneze o nocturna si nu doar sa o inchirieze pentru cateva meciuri! "Asa avem in plan, ca meciurile cu Csikszereda Miercurea Ciuc si cu Sepsi Sfantu ... citește toată știrea