Fondistul Lucian Stefan, argint la Campionatul Balcanic

CARANSEBES - Lucian Stefan este vicecampion balcanic in proba de 3000 de metri, dupa ce a fost cronometrat cu timpul de 8:26,79s, acest rezultat fiind si cel mai bun obtinut de atlet in acest sezon!"O zi foarte buna pentru noi si la Campionatul Balcanic de sala care s-a desfasurat sambata, 8 februarie, la Sofia, in Bulgaria! Lucian Stefan a castigat medalie de argint la 3000 de metri, cu cel mai bun rezultat al sezonului - 8:26,79s! Bravo, Luci! Felicitari, ai performante si racit, super! ... citește toată știrea