Fotbalistele de la Sporting Banat, victorie la scor in etapa secunda

RESIEsA - ACS Sporting Banat a invins duminica, 22 septembrie, cu scorul de 4-0 formatia ACS Kids Tampa 2015 Brasov, in etapa a II-a a Ligii 3, Seria a III-a! Pentru echipa pregatita de Dan Popescu au marcat Cernitu in minutele 43 si 48, Preoteasa in minutul 80 si Ruvila in ultimul minut de joc!"A fost un meci greu, impotriva unei echipe tinere, care a venit la Resita sa lupte pentru orice minge. Am reusit sa trecem peste esecul de acasa din etapa trecuta, 2-0 cu cealalta echipa din Brasov, ... citește toată știrea