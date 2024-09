Fotbalistele merg mai departe in Cupa Romaniei

RESIEsA - Fetele de la ACS Sporting Banat au trecut miercuri, 26 septembrie, cu scorul de 6-0, de ACS Student Sport Alba Iulia, in Faza 1 a Cupei Romaniei! Pentru echipa resiteana au inscris Anastasia Cernitu (in minutele 2, 4, 13), Denisa Burdan (8), Elena Ruvila (55) si Maria Calina (60)!"A fost un meci dominat de noi, echipa noastra a avut o evolutie foarte buna si cred ca am fost mai buni la toate capitolele. Adversarul a fost destul de slab pregatit in comparatie cu noi si de din aceasta ... citește toată știrea