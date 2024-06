Fotbalistii de la CSM Resita, din nou la treaba

RESIEsA - CSM Resita a sustinut marti, 25 iunie, primul antrenament de dupa vacanta, iar obiectivul echipei va fi intrarea in play-off, mai ales ca acum rosso-nerii au drept de promovare!Lotul echipei este format in acest moment din 30 de jucatori, dintre care vor ramane 25 la plecarea in cantonamentul din Slovenia. Ca si noutati ii putem preciza pe Marius Cioiu de la FC Botosani, Florian Haita de la FC Arges, care inca apartine de Farul, dar in mare masura va semna cu Resita si fundasul ... citește toată știrea