Gala internationala de kickboxing la Forotic

FOROTIC - Cupa "Granit Forotic" la kickboxing va avea loc pe 23 februarie, incepand cu ora 18:00, in comuna caraseana! Aceasta competitie reprezinta o gala semi-profesionista de kickboxing, unde vor intra in ring sportivi de elita din Romania, Ungaria, Republica Moldova, Bosnia & Hertegovina si Serbia!Evenimentul organizat la Caminul Cultural va aduce in fata publicului confruntari spectaculoase intre luptatori de top. Unul dintre punctele culminante ale competitiei va fi duelul dintre ... citește toată știrea