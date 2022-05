Gest de suflet facut de handbalistii resiteni

RESIEsA - Aflati in ultima saptamana de antrenamente inainte de vacanta, handbalistii de la CSM Resita au facut un gest de omenie si au donat sange pentru viata!Printre handbalistii care au donat sange la Centrul de Transfuzie Sanguina Resita s-a aflat si Marius Bahan, iar acesta a tinut sa le multumeasca suporterilor care au fost alaturi de echipa pe parcursul intregului sezon."Am reusit sa ne mobilizam si am facut un lucru de care suntem mandri. Am terminat sezonul pe primul loc, si nu ... citeste toata stirea