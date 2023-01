Gheorghe Stroescu, invingator la Cupa "Unirii"

RESIEsA - Editia din acest an a Cupei "Unirii" la sah a reunit la start 28 de participanti si s-a desfasurat in incinta Salii Polivalente din Resita!"La finalul celor sapte runde s-a impus, poate surprinzator, dar perfect meritat, jucatorul de categoria I Gheorghe Stroescu, cu 7 puncte din 7! A surprins mai degraba maniera clara si categorica in care a castigat, decat succesul propriu-zis. O alta surpriza a fost clasarea pe locul II a jucatorului amator Iosif Gruia Frent de la Caransebes, ... citeste toata stirea