Gimnastii de la CSS Resita au urcat de sase ori pe podium

RESIEsA - Micii gimnasti, legitimati la Clubul Sportiv Scolar Resita, au cucerit la sfarsitul saptamanii trecute sase medalii la Campionatul National Scolar, de la Buzau! Alexandru Puiu a reusit sa se remarce, obtinand patru medalii de bronz!"Am participat la finala Campionatului National Scolar, unde am obtinut rezultate foarte bune. Am reusit sa castigam sase medalii de bronz, la juniori III, nivel patru. De asemenea, am luat locul trei pe echipe, iar sportivul Paul Esirlea a obtinut